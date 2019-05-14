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Карен Хачанов в Мастерс Рима стартовал с победой


Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов стартовал с победы на турнире Мастерс в Риме.

Как передает «Арменпресс», в первом круге мужского одиночного разряда соперником Хачанова был теннисист из Италии Лоренцо Сонего. Хачанов, в матче, который длился 2 часа 22 минуты, победил со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3.

Далее Хачанов встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.




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