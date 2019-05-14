Карен Хачанов в Мастерс Рима стартовал с победой
Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов стартовал с победы на турнире Мастерс в Риме.
Как передает «Арменпресс», в первом круге мужского одиночного разряда соперником Хачанова был теннисист из Италии Лоренцо Сонего. Хачанов, в матче, который длился 2 часа 22 минуты, победил со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3.
Далее Хачанов встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
- 10:19 Первые 10 финалистов "Евровидения" будут выбраны в Тель-Авиве
- 10:05 Никол Пашинян в Брюсселе провел короткую встречу с Ильхамом Алиевым
- 09:56 Американские сенаторы подготовили законопроект против "Северного потока - 2"
- 09:54 NBC: не менее пяти человек погибли при крушении двух гидросамолетов на Аляске
- 09:53 Карен Хачанов в Мастерс Рима стартовал с победой
- 09:51 Сторонники Мадуро захватили посольство Венесуэлы в США
- 09:48 NYT: США могут направить до 120 тыс. военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана
- 09:45 Премьер-министр в Брюсселе принял участие в официальном ужине, посвященном десятилетию Восточного партнерства
- 09:32 Предстоящие на 14 мая события
- 08:49 Европейские индексы - 13-05-19
- 08:28 Американские индексы снизились - 13-05-19
- 08:27 Цены на цветные металлы - 13-05-19
- 08:26 Цены на драгоценные металлы выросли - 13-05-19
- 08:26 Цены на нефть снизились - 13-05-19
- 13.05-22:18 За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 120 случаев преступлений
- 13.05-21:19 Лавров и Помпео расскажут Путину о результатах своих переговоров
- 13.05-21:10 Президент Армен Саркисян присутствовал на концерте известного пианиста Иво Погорелича
- 13.05-21:05 Предстоящие на 14 мая мероприятия
- 13.05-20:41 Франк Энгель надеется, что вокруг Карабаха больше не будет вспышки насилия
- 13.05-20:26 Toyota подала заявку на подписание специнвестконтракта с РФ
- 13.05-20:24 Главы МИД Армении и Ирландии довольны сотрудничеством двух стран в рамках международных структур
- 13.05-20:10 Делегация во главе с премьер-министром Армении прибыла в Брюссель
- 13.05-20:08 Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем определении даты инаугурации Зеленского
- 13.05-19:29 Группа дружбы с Арцахом во Фламандском парламенте Бельгии подчеркивает важность участия властей Арцаха в переговорном процессе
- 13.05-19:11 Пресс-секретарь премьер-министра не исключает неформальную встречу Пашинян-Алиев
- 13.05-18:45 Премьер-министр Люксембурга с радостью отреагировал на приглашение принять участие во Всемирном ИТ форуме
- 13.05-18:36 Спикер НС подписал решение о проведении парламентских слушаний на тему правосудия переходного периода
- 13.05-18:28 Ваге Будумян освобожден с должности заместителя министра культуры Армении
- 13.05-18:17 Китай ответил на повышение американских пошлин
- 13.05-18:17 Родители почти 1100 военнослужащих, проживающих в Ереване, посетят своих сыновей
- 13.05-18:01 Предстоящие на 14 мая мероприятия
- 13.05-17:57 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-05-19
- 13.05-17:56 Азиатские индексы - 13-05-19
- 13.05-17:54 Концентрация CO2 в атмосфере Земли достигла рекордного уровня за всю историю человечества
- 13.05-17:52 В Турции начались крупнейшие в ее истории военно-морские учения
19:27, 10.05.2019
Просмотрели 1261 раз «Арсенал» требует от УЕФА гарантии безопасности для армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в Баку
22:05, 10.05.2019
Просмотрели 1130 раз Никол Пашинян направил поздравительное послание Дональду Туску и Жан-Клоду Юнкеру по случаю Дня Европы
12:56, 11.05.2019
Просмотрели 1127 раз В Гегаркуникской области будет построена самая крупная на Кавказе солнечная электростанция по самой низкой цене
16:40, 10.05.2019
Просмотрели 1043 раз Люди должны хорошо жить, также посредством повышения зарплат: Депутат - о возможном повышении зарплат в мэрии
21:47, 08.05.2019
Просмотрели 999 раз РФ проинформировала генсека ОБСЕ об итогах встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве