Карен Хачанов в Мастерс Рима стартовал с победой

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов стартовал с победы на турнире Мастерс в Риме.

Как передает «Арменпресс», в первом круге мужского одиночного разряда соперником Хачанова был теннисист из Италии Лоренцо Сонего. Хачанов, в матче, который длился 2 часа 22 минуты, победил со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3.

Далее Хачанов встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.