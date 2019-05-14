NBC: не менее пяти человек погибли при крушении двух гидросамолетов на Аляске

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.

Ранее радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США сообщила, что в понедельник два гидросамолета потерпели крушение на Аляске рядом с городом Кетчикан. В результате инцидента десять человек получили ранения, шесть числились пропавшими без вести,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал, гидросамолеты компании Princess Cruises везли пассажиров с экскурсии, когда приблизительно в 13.00 по местному времени (00.00 мск вторника) произошло воздушное столкновение самолетов.

Сообщается, что среди погибших четыре пассажира и пилот одного из гидросамолетов. Десять пострадавших были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии, еще трое в тяжелом.