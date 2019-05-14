NYT: США могут направить до 120 тыс. военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана

США рассматривают возможность отправки вооруженных сил на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Timesсо ссылкой на неназванные источники в американской администрации.

По данным издания, в прошлый четверг исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил план, подразумевающий отправку 120 тыс. военных в страны Ближнего Востока. Газета подчеркивает, что, согласно известным ей данным, такой план может быть реализован в случае, если "иранские вооруженные силы атакуют американских военных", или если власти Ирана "ускорят разработку ядерного оружия". При этом речь не идет о непосредственном вторжении на территорию Ирана, которая, по словам газеты, "потребовала бы большего числа военных",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

The New York Times уточняет, что одним из авторов инициативы стал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее Трамп заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если власти страны предпримут необдуманные шаги.