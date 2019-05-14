Европейские индексы - 13-05-19
МОСКВА, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.81% и составил 11876.65 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.95% и составил 5262.57 пункта, британский FTSE снизился на 0.61% и составил 7163.68 пункта, а российский RTSI снизился на 2.07% и составил 1207.57 пункта.
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