Европейские индексы - 13-05-19

МОСКВА, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.81% и составил 11876.65 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.95% и составил 5262.57 пункта, британский FTSE снизился на 0.61% и составил 7163.68 пункта, а российский RTSI снизился на 2.07% и составил 1207.57 пункта.