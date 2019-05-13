За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 120 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 10 и 13 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 120 случаев преступлений, из них 13 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 25 случаев причинения телесных повреждений, 18 случаев мошенничества, 15 случаев кражи личного имущества, 12 случаев побоев, 7 случаев обнаружения наркотиков, 6 случаев угрозы убийством, по 3 случая хулиганства и злоупотребления должностными полномочиями, по 2 похищения человека, присвоения или растраты, незаконной вырубки деревьев и умышленного повреждения имущества, по 1 случаю грабежа, квартирной кражи, вымогательства, угона ТС, служебного подлога или служебной халатности, неисполнения или неподлежащего исполнения медицинских обязанностей, самоуправства, побуждения к самоубийству, незаконного ношения газового, холодного или метательного оружия, незаконной оплаты общественному служащему, не являющемуся должностным лицом.

За данный период найдены 3 человека, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 7 случаев кражи личного имущества, 3 случая причинения телесных повреждений, 2 случая угона и 1 случай разбоя.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 33 ДТП: 3 человека погибли, 41 человек получил телесные повреждения разных степеней тяжести.