Лавров и Помпео расскажут Путину о результатах своих переговоров

Президент РФ Владимир Путин намерен принять во вторник госсекретаря США Майкла Помпео, который прибудет в Сочи на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Главное завтра - это переговоры между Лавровым и Помпео, потом они оба придут к президенту", - сказал пресс-секретарь. "Путин их примет, они расскажут о результатах своих переговоров и обсудят те вопросы, которые очевидны", - добавил Песков.

Ранее Песков не исключал возможность встречи Путина с Помпео, однако однозначно не подтверждал ее.

Встреча Лаврова и Помпео в Сочи станет второй за текущий месяц: 6 мая они провели переговоры в финском Рованиеми. Те переговоры продлились около часа и позволили, по словам главы российского дипведомства, сделать "очень неплохой шаг вперед" в развитие телефонной беседы президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая прошла 3 мая по инициативе американской стороны.