Предстоящие на 14 мая мероприятия
21:05, Май 13, 2019
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- 21:19 Лавров и Помпео расскажут Путину о результатах своих переговоров
- 21:10 Президент Армен Саркисян присутствовал на концерте известного пианиста Иво Погорелича
- 21:05 Предстоящие на 14 мая мероприятия
- 20:41 Франк Энгель надеется, что вокруг Карабаха больше не будет вспышки насилия
- 20:26 Toyota подала заявку на подписание специнвестконтракта с РФ
- 20:24 Главы МИД Армении и Ирландии довольны сотрудничеством двух стран в рамках международных структур
- 20:10 Делегация во главе с премьер-министром Армении прибыла в Брюссель
- 20:08 Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем определении даты инаугурации Зеленского
- 19:29 Группа дружбы с Арцахом во Фламандском парламенте Бельгии подчеркивает важность участия властей Арцаха в переговорном процессе
- 19:11 Пресс-секретарь премьер-министра не исключает неформальную встречу Пашинян-Алиев
- 18:45 Премьер-министр Люксембурга с радостью отреагировал на приглашение принять участие во Всемирном ИТ форуме
- 18:36 Спикер НС подписал решение о проведении парламентских слушаний на тему правосудия переходного периода
- 18:28 Ваге Будумян освобожден с должности заместителя министра культуры Армении
- 18:17 Китай ответил на повышение американских пошлин
- 18:17 Родители почти 1100 военнослужащих, проживающих в Ереване, посетят своих сыновей
- 18:01 Предстоящие на 14 мая мероприятия
- 17:57 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-05-19
- 17:56 Азиатские индексы - 13-05-19
- 17:54 Концентрация CO2 в атмосфере Земли достигла рекордного уровня за всю историю человечества
- 17:52 В Турции начались крупнейшие в ее истории военно-морские учения
- 17:51 Спикер НС Арцаха принял возглавляемую омбудсменом Армении делегацию
- 17:50 Премьер-министр Никол Пашинян встретился с председателем и членами Палаты депутатов Люксембурга
- 17:40 Армянские саперы разминировали в Сирии более 25 тыс кв.м. территории
- 17:36 Назван самый лучший способ предотвратить раннюю смерть
- 17:30 СМИ: власти Шри-Ланки ввели комендантский час на северо-западе из-за вспышки насилия
- 17:27 Российскими пограничниками пресечено 2 попытки провоза наркотических средств через государственную границу Армении
- 17:22 СМИ рассказали о характеристиках новых iPhone
- 17:12 Пожары охватили уже 150 тыс. га в России
- 16:54 Великобритания выпустила монету в 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса
- 16:37 Никол Пашинян выступит в Пекине на Форуме диалога азиатских цивилизаций
- 16:36 Австралии разработали новый метод прогнозирования извержений вулканов
- 16:25 Приз памяти Дмитрия Хворостовского вручат на XVI конкурсе им. Чайковского
- 16:18 Трамп предостерег Китай от ответных мер на повышение пошлин
- 16:12 Прокуратура Еревана изучила документы по закупке 9 автомобилей марки “Камаз” и 24 мусороуборочных машин
- 16:10 Плата за обслуживание лифтов в Ереване может увеличиться на 20 - 30%
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