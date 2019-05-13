Президент Армен Саркисян присутствовал на концерте известного пианиста Иво Погорелича

Президент Республики Армения Армен Саркисян в концертном зале "Арам Хачатрян" присутствовал на концерте известного пианиста Иво Погорелича.

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Арменпресс

в пресс-службе аппарата президента Армении, знаменитый пианист впервые выступил в Ереване. Концерт состоялся в рамках 20-го международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».