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Президент Армен Саркисян присутствовал на концерте известного пианиста Иво Погорелича


Президент Республики Армения Армен Саркисян в концертном зале "Арам Хачатрян" присутствовал на концерте известного пианиста Иво Погорелича.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, знаменитый пианист впервые выступил в Ереване. Концерт состоялся в рамках 20-го международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».


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