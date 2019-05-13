Франк Энгель надеется, что вокруг Карабаха больше не будет вспышки насилия

Руководитель Группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франк Энгель опубликовал видеообращение в связи с 25-летием Соглашения о прекращении огня. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в обращении говорится:

“25 лет назад смолкли орудия, и на Южном Кавказе установилось перемирие. После развязанной соседним государством бессмысленной войны Арцах расширил свою территорию. Государством, которое до сих пор не признало свою ошибку настолько, что даже объявляет в международный розыск таких людей как я, что, к счастью, до сегодняшнего дня не удалось реализовать. Все это делается нынешними властями лишь по той простой причине, что мы неоднократно посещали эту страну, а лично я продолжаю поддерживать народ Арцаха и его право распоряжаться своeй судьбой. Могу сказать, что арцахскому народу удалось реализовать его благодаря своим демократическим институтам и улучшающейся день ото дня социальной жизни, что, конечно же, в соседнем Баку искажается.

Не желая спекулировать на тему будущего этого края на Кавказе, хочу лишь с удовольствием заметить, что оружие, в целом, молчит, хотя и не всегда. К сожалению, не настолько, насколько нам бы хотелось. Нам остается просто надеяться, что вокруг Карабаха больше не будет вспышки насилия, и так называемый карабахский вопрос будет решен политическими средствами. Я хочу, чтоб это было так. Надеюсь, что все заинтересованные конфликтующие страны проявят политическую волю, и вопрос будет решен. Я хочу, чтобы народ Арцаха продолжил свой путь к миру и самоопределению. Я верил в это годы назад и продолжаю верить.

Желаю всем вам мирного будущего. Думаю, что это лучшее, во что мы должны верить и к чему должны стремиться”.