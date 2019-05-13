Главы МИД Армении и Ирландии довольны сотрудничеством двух стран в рамках международных структур

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 13 мая встретился с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковени.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры Мнацаканян и Ковени коснулись большого потенциала для углубления сотрудничества между Арменией и Ирландией в различных сферах, подчеркнув обоюдное стремление предпринять практические шаги для активизации диалога, а также для обогащения двусторонней повестки дня. В качестве важного направления сотрудничества было отмечено инициирование программ, направленных на обмен опытом в области высоких технологий, инноваций и творческого образования.

Собеседники также выразили удовлетворение сотрудничеством и взаимопомощью двух стран в международных структурах. В этом контексте была подчеркнута важность платформы Международной организации Франкофонии как формата для создания многопланового сотрудничества и взаимовыгодных связей.

Министры иностранных дел Армении и Ирландии также обменялись мнениями о обсуждениях, состоявшихся в ходе 10-летия Восточного партнерства и министерской встречи, подчеркнув, что юбилей является хорошей возможностью обсудить достигнутые достижения, а также наметить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Собеседники также затронули ряд региональных и международных вопросов.