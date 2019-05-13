Делегация во главе с премьер-министром Армении прибыла в Брюссель

Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла в Брюссель. Как передает корр. Арменпресс, скоро Никол Пашинян отправится в здание Совета Европы. Председатель Европейского совета Дональд Туск встретит премьер-министра Республики Армения.

По случаю 10-летия Восточного партнерства состоится официальный ужин от имени Дональда Туска. С приветственными речами выступят Дональд Туск, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. На встрече выступят высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председатель Европейской комиссии Федерика Могерини, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также примет участие в мероприятии.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщала, что официальных переговоров между делегациями Армении и Азербайджана не запланированы.