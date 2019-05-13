Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем определении даты инаугурации Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшем определении даты инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

"Сегодня мяч на стороне парламента, я заинтересован, чтобы парламент как можно скорее определился с датой инаугурации", - сказал Порошенко.

Он заявил, что примет решение Верховной рады. По мнению президента, это решение должно устраивать украинский народ, а также не выходить за рамки законодательства.

Ранее в Верховной раде были зарегистрированы несколько проектов постановления о дате инаугурации. Как ожидается, во вторник на заседании Рады они будут включены в повестку дня пленарной сессии и отправлены на экспертизу в профильный комитет.

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявлял, что заседание комитета состоится в среду, поэтому голосование по дате инаугурации может состояться не ранее четверга.