Группа дружбы с Арцахом во Фламандском парламенте Бельгии подчеркивает важность участия властей Арцаха в переговорном процессе

Группа дружбы с Арцахом во Фламандском парламенте Бельгии 12 мая 2019 года выступила с заявлением по случаю 25-летия вступления в силу Соглашения о полном прекращении огня и военных действий, подписанного Арцахом, Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в заявлении, в частности, отмечается, что Соглашение от 12 мая 1992 года положило конец кровавой войне, развязанной против народа Арцаха, который боролся за свободную и достойную жизнь на своей исторической родине. Хрупкий мир, установленный данным Соглашением, позволил избежать дальнейших человеческих жертв и заложил основы для ведения мирных переговоров, нацеленных на поиск путей справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта.

В то же время в заявлении выражено сожаление о том, что за прошедшие 25 лет не достигнуто ощутимого прогресса на пути к достижению всеобъемлющего соглашения об установлении долгосрочного мира, свидетельством чему является возобновление крупномасштабных военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха в апреле 2016 года.

Члены Группы дружбы подчеркивают, что конфликт должен быть решен исключительно мирным путем, а также отмечают необходимость внедрения международного механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня и контролю над ситуацией на границе.

«Мы убеждены, что в целях достижения подлинного и результативного мирного процесса необходимы налаживание прямого диалога с народом Арцаха и полноценное участие в переговорном процессе властей Нагорного Карабаха - одного из участников Соглашения о прекращении огня»,- говорится в заявлении.