Пресс-секретарь премьер-министра не исключает неформальную встречу Пашинян-Алиев

Нет предварительной договоренности о проведении встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, но не исключено, что может состояться неформальная встреча. Как передает корр. Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Люксембурге сказал пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

«Предварительной договоренности нет. Будет довольно важное событие, посвященное десятилетию Восточного партнерства, в котором примут участие инициаторы, высокопоставленные чиновники ЕС и лидеры шести стран Восточного партнерства. Я предполагаю, что там будет и лидер Азербайджана, пока нет договоренности о проведении встречи», - сказал он.

На вопрос о возможности неформальной встречи Карапетян ответил, что не исключает такой возможности. «Есть формальные и неформальные встречи. Последняя встреча состоялась в рамках Минской группы ОБСЕ. Трудно сказать, будет ли такая возможность. Во время официального обеда ожидается, что лидеры выступят с речами. Я уверен, что будут контакты, но трудно сказать, какие именно», - сказал он.

Карапетян отметил, что он всегда за диалог на разных уровнях. Он напомнил, что после двух последних встреч премьер-министра Пашиняна и президента Азербайджана, а также встречи министров иностранных дел было принято заявление, что является довольно значительным событием. «И долгое время у нас не было такого перспективного подхода, публично выраженного обеими странами», - сказал Карапетян и отметил, что вскоре общественность узнает, была ли встреча, но на данный момент нет никакой договоренности.