Премьер-министр Люксембурга с радостью отреагировал на приглашение принять участие во Всемирном ИТ форуме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель обсудили широкий круг вопросов сотрудничества, а также проведения бизнес-форумов и взаимодействия в сфере образования. Как сообщает корр. Арменпресс, подробности встречи премьер-министров представил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян .

«Визит имел важную цель: развивать политический диалог, подчеркнуть наше отношение к Люксембургу и поговорить о двусторонних экономических отношениях. Могу сказать, что общий фон встречи был очень позитивным, между двумя премьер-министрами существует взаимопонимание. Был также обсужден широкий круг вопросов сотрудничества, а также в экономической сфере, была речь об организации бизнес-форумов и развития сотрудничества в сфере образования. Премьер-министр Люксембурга отметил важность обмена студентами и выразил готовность приветствовать наших студентов из разных вузов», - сказал Карапетян.

По итогам встречи уже есть некоторые договоренности. «Премьер-министр Люксембурга также отвечает за технологический сектор, и он с радостью отреагировал на приглашение премьер-министра принять участие во Всемирной конференции информационных технологий, которая состоится в октябре этого года. Я думаю, что Люксембург примет участие с представительской делегацией», - сказал Карапетян.

Было также отмечено, что Армения положительно оценивает несколько аспектов, особенно поддержку Люксембургом Армении на политическом уровне. Это особенно проявилось в том, что прошлым летом парламент Люксембурга ратифицировал Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и ЕС, а также признал Геноцид армян два года назад.

Никол Пашинян находится в Люксембурге с рабочим визитом.