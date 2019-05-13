Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ваге Будумян освобожден с должности заместителя министра культуры Армении.

Как сообщает Арменпресс, Будумян написал на своей странице в Фейсбук о том, что подал заявление об отставке, так как министерство культуры в результате реструктуризации правительства объединяется с министерством образования и науки, а его кандидатура на пост замминистра нового ведомства не обсуждался.

Будумян поблагодарил всех за сотрудничество и выразил надежду, что начатые проекты будут успешно реализованы.