Родители почти 1100 военнослужащих, проживающих в Ереване, посетят своих сыновей

Модернизация систем наружного освещения Киевского моста завершена за счет сэкономленных средств возобновляемого фонда, созданного в рамках программы «Городское зеленое освещение», которая осуществляется мэрией Еревана и армянским офисом Программы развития ООН. В скором времени будет модернизирована также система наружного освещения улиц Шираки и Бабаджаняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в ходе очередного рабочего совещания мэру столицы было доложено, что в рамках программы планируется заменить около 620 натриевых ламп 350 современными, энергосберегающими светодиодными лампами. Благодаря этим работам будет сэкономлено около 60% электроэнергии.

В столице завершены работы по санитарной обрезке деревьев, в столице уже обрезано более чем 8000 деревьев. Первый заместитель мэра доложил, что в ближайшее время будет сформирован Совет по охране окружающей среды, который обеспечит привлечение специалистов к реализуемым работам.

17-го мая родители военнослужащих, проживающих в Ереване, посетят своих сыновей, проходящих службу в приграничных воинских частях. Мэру было доложено, что все подготовительные работы уже завершены и на свидание с сыновьями поедут родители почти 1100 военнослужащих.