Концентрация CO2 в атмосфере Земли достигла рекордного уровня за всю историю человечества

Концентрация углекислого газа (CO2) в земной атмосфере впервые в истории человечества превысила 415 частей на миллион (ppm) - то есть в каждом куб.м воздуха присутствует не менее 415 мл углекислого газа. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, рекордный показатель - 415,26 ppm, был зафиксирован в субботу специалистами обсерватории Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), расположенной у вершины вулкана Мауна-Лоа на острове Гавайи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это впервые в истории человечества <…> Не только в задокументированной истории, не с момента появления сельского хозяйства 10 тыс. лет назад", - отметил на своей странице в Twitter американский метеоролог Эрик Холтхаус.

Повышение концентрации CO2 в атмосфере способствует возникновению парникового эффекта. Подавляющее число экспертов считает, что деятельность человека, который сжигает ископаемое топливо, - одна из основных причин потепления климата на Земле.