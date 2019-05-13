Время в Ереване: 11:07:36,   13 Май

В Турции начались крупнейшие в ее истории военно-морские учения


Учения ВМС Турции стартовали в понедельник в восточной части Средиземного моря, а также в Эгейском и Черном морях; это самые крупные учения ВМС, которые когда-либо проводила Турция, утверждает инфоррмагентство Anadolu.

По данным турецкого генштаба, в учениях, которые продлятся до 25 мая, принимают участие около 30 тысяч военнослужащих, 131 корабль, 57 боевых самолетов и 33 вертолета,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным СМИ, во время маневров будут задействованы, в частности, произведенные в Турции комплексы вооружений, в том числе беспилотники.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации