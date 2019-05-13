В Турции начались крупнейшие в ее истории военно-морские учения
Учения ВМС Турции стартовали в понедельник в восточной части Средиземного моря, а также в Эгейском и Черном морях; это самые крупные учения ВМС, которые когда-либо проводила Турция, утверждает инфоррмагентство Anadolu.
По данным турецкого генштаба, в учениях, которые продлятся до 25 мая, принимают участие около 30 тысяч военнослужащих, 131 корабль, 57 боевых самолетов и 33 вертолета,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
По данным СМИ, во время маневров будут задействованы, в частности, произведенные в Турции комплексы вооружений, в том числе беспилотники.
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