Премьер-министр Никол Пашинян встретился с председателем и членами Палаты депутатов Люксембурга

Находящийся с рабочим визитом в Великом Герцогстве Люксембург премьер-министр Никол Пашинян Палату депутатов этой страны. Премьер-министра Пашиняна встретил председатель Палаты депутатов Люксембурга Фернанд Этген. Сначала Никол Пашинян сделал запись в “Золотой книге” Палаты депутатов, после чего провел встречу с депутатами, в числе которых были вице-спикеры парламента Люксембурга Клод Вайслер, Анри Кокс, председатель Постоянной комиссии Палаты депутатов по иностранным делам и европейскому сотрудничеству, иммиграции и убежищу Марк Анжел.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Фернанд Этген приветствовал премьер-министра в парламенте и выразил уверенность, что его визит в Люксембург будет способствовать развитию и расширению отношений между двумя странами. Председатель Палаты депутатов Люксембурга отметил, что его страна готова расширять сотрудничество с Арменией в укреплении демократии, развитии гражданского общества, защите прав человека и других направлениях.

Никол Пашинян представил произошедшие в нашей стране процессы, подчеркнув, что демократия для Армении необратима, и наша страна будет идти только путем развития и укрепления демократических институтов. “Наше правительство, политическая команда твердо идет по пути демократии. Мы уверены, что в результате соответствующих шагов наш народ интегрируется в международное сообщество, приверженное демократической системе ценностей. Происходящие после политической революции процессы направлены на достижение этой цели, и мы уверены, что преуспеем”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что за политической революцией последует экономическая революция, и с этой целью предпринимаются шаги по улучшению предпринимательской среды, созданию благоприятного инвестиционного климата, в том числе посредством борьбы против монополий, глубоких реформ в разных направлениях и борьбы с коррупцией.

Собеседники отметили важность активизации политического диалога между двумя странами, и в контексте развития армяно-люксембургских межгосударственных отношений подчеркнули важность сближения и углубления межпарламентских связей. Никол Пашинян отметил, что Армения перешла на парламентскую систему правления, и подчеркнул важность активизации парламентских контактов. Фернанд Этген, в свою очередь, отметил, что Армения является важным партнером для Люксембурга, и его страна готова тесно сотрудничать и расширять связи в разных направлениях.

Премьер-министр Армении и председатель Палаты депутатов Люксембурга обсудили перспективы укрепления сотрудничества Армения-ЕС, которое вступило в новый этап после подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Никол Пашинян поблагодарил Палату депутатов Люксембурга за ратификацию соглашения и подчеркнул важность скорейшей ратификации соглашения другими государствами-членами ЕС.

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем расширении армяно-люксембургского сотрудничества, развитии отношений Армения-ЕС и Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Никол Пашинян ответил на различные вопросы депутатов, касающиеся происходящих в Армении изменений и приоритетов правительства. Были также затронуты региональные проблемы, в частности, урегулирование нагорно-карабахского конфликта и армяно-турецкие отношения.

Никол Пашинян поблагодарил Люксембург за сбалансированную позицию по нагорно-карабахскому конфликту и признание Геноцида армян.

В ходе встречи премьер-министр Никол Пашинян передал Фернанду Этгену приглашение председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна посетить Армению.

От имени председателя Палаты депутатов Люксембурга Фернанда Этгена в честь премьер-министра Никола Пашиняна был дан официальный обед.