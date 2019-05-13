Спикер НС Арцаха принял возглавляемую омбудсменом Армении делегацию

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян принял делегацию, возглавляемую Защитником прав человека (ЗПЧ) Республики Армения Арманом Татояном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, поприветствовав желание омбудсмена РА посетить парламент Республики Арцах, Ашот Гулян подчеркнул важность непрерывности таких встреч с точки зрения вовлечения коллег из Арцаха в текущие процессы в области защиты прав человека в Армении и мире. Говоря о действиях, предпринимаемых в области прав и свобод человека в Арцахе, Ашот Гулян отметил, что в принятой в 2017-ом году Конституции значительное внимание уделяется основным правам и свободам человека и гражданина. Председатель парламента также рассказал о работе, проделанной в законодательной области, подчеркнув принятие закона «О свободе собраний».

Омбудсмен РА Арман Татоян поблагодарил за сформировавшееся на высоком уровне сотрудничество с парламентом Республики Арцах и выразил готовность вместе с коллегой из Арцаха участвовать в обсуждениях в сфере прав человека в парламентском формате.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с перспективами присоединения Арцаха к международным конвенциям и договорам, ролью парламентского контроля и сотрудничеством парламент- ЗПЧ.

Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам НС Республики Арцах Овик Дживанян и Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян.