Назван самый лучший способ предотвратить раннюю смерть

Ученые медицинской школы Университета Уэйк-Форест (США) пришли к выводу, что диета, которая способствует нормализации кровяного давления, также уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие около 4,5 тысячи человек, которым исполнилось 45-84 года. Они заполняли опросник пищевого поведения, где указывали размер порций и частоту употребления определенных продуктов питания.

Хотя соблюдение DASH не влияло на риск сердечной недостаточности для населения в целом, диета оказалась действенной у людей младше 75 лет, при этом уровень заболеваемости падал на 40 процентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

DASH характеризуется высоким потреблением фруктов, овощей, орехов, цельного зерна, домашней птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов при одновременном снижении потребления соли, красного мяса, сладостей и подслащенных напитков. Она похожа на средиземноморскую диету, но в нее включены нежирные молочные продукты, а алкогольные напитки отсутствуют.