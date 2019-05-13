СМИ: власти Шри-Ланки ввели комендантский час на северо-западе из-за вспышки насилия

Полиция Шри-Ланки объявила о введении комендантского часа в Северо-Западной провинции острова в связи с участившимися случаями столкновений между мусульманским и буддийским населением. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Adaderana.

Режим будет действовать вплоть до особого распоряжения. На протяжении комендантского часа дополнительные отряды полиции будут патрулировать улицы для предотвращения возможных беспорядков.

12 мая несколько десятков человек на западном побережье страны забросали камнями мечети и магазины, принадлежащие мусульманам. Местные СМИ также сообщили о нескольких случаев насилия. Власти Шри-Ланки инициировали временную блокировку социальных сетей из-за роста числа беспорядков, премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе призвал граждан сохранять спокойствие,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.