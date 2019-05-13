Российскими пограничниками пресечено 2 попытки провоза наркотических средств через государственную границу Армении

Российскими пограничниками за праздничные дни пресечено 2 попытки провоза наркотических средств через государственную границу Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, сотрудниками Мегринского пограничного отряда, в пункте пропуска «Агарак», в ходе досмотра большегрузного транспортного средства, следующего из Исламской Республики Иран на территорию Республики Армения, в спальном отделении кабины автомобиля, под личными вещами водителя, обнаружена пластиковая упаковка, в которой находилось 16 таблеток, предположительно содержащих в себе сильнодействующее наркотическое вещество «метадон». Общий вес выявленных веществ составил 3,6 грамма.

В последующем, при досмотре другого транспортного средства, так же следующего на въезд в Республику Армения, у гражданина Швейцарии, в салоне транспортного средства обнаружено 4 пластины по 10 таблеток, предположительно содержащих вещество «трамадол», общим весом – 4 грамма, ампула с жидкостью прозрачного цвета общим весом 10 мг, 12 таблеток белого цвета, предположительно содержащих вещество «кодеин».

Указанные вещества в соответствии с законодательством РА подпадают под перечень наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных (ограниченных) к ввозу в Республику Армения.

Задержанные граждане и выявленные вещества установленным порядком переданы сотрудникам правоохранительных органов Республики Армения для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.