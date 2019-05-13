СМИ рассказали о характеристиках новых iPhone

Агентство Bloomberg рассказало о трех новых смартфонах Apple, которые представят публике осенью.

Преемники iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XR будут оснащены новым процессором A13. Его протестировали в апреле, а массовое производство начнется в мае.

Никаких принципиальных изменений во внешнем виде не планируется, однако новые iPhone Xs и iPhone Xs Max будут чуть толще (на полтора миллиметра) своих предшественников,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, iPhone Xs и iPhone Xs Max получат третью основную камеру со сверхшироким углом обзора, а iPhone XR — вторую камеру, которая поддерживает оптический зум.

Также у всех трех смартфонов будет беспроводная зарядка. С ее помощью можно будет заряжать новые AirPods.