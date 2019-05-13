Пожары охватили уже 150 тыс. га в России

Ухудшение пожарной обстановки зафиксировано на территории субъектов РФ на прошлой неделе, в 46 регионах бушевали пожары, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Согласно докладу Национального центра управления в кризисных ситуациях, в 53 субъектах РФ прогнозировалось ухудшение лесопожарной обстановки. На территории 46 из них в течение недели возникло более 1,1 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 150 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской, Иркутской, Курганской и Челябинской областях,cообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.