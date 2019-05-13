Великобритания выпустила монету в 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в 50 пенсов с изображением литературного персонажа Шерлока Холмса. Выпуск приурочен к 160-летию со дня рождения писателя Артура Конан Дойла (1859-1930).

По словам дизайнера монеты Стивена Ро, он стремился перечислить самые популярные из приключений Шерлока Холмса из-за чего пришлось уменьшить шрифт. "Надеюсь, что это поощрит "внутреннего детектива" у тех, кого заинтриговала монета, - отметил мастер. - Единственный способ разгадать "загадку текста" - использовать тот элемент снаряжения, которое всегда находится у сыщика: увеличительное стекло",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс,

По данным Книги рекордов Гиннесса, Шерлок Холмс стал "самым экранизируемым литературным героем". Сыщику поставлены памятники, в его честь названы общества и музеи.