Австралии разработали новый метод прогнозирования извержений вулканов

Ученые из университета Тасмании убеждены, что им удалось создать совершенно новую точную систему прогнозирования извержений вулканов. Как рассказал телеканал SBS, базируется новое открытие на масштабном и подробном анализе извержения гавайского вулкана Килауэа в 2018 году.

Катастрофа на Гавайях стала настоящим бедствием для жителей острова, однако столь длительное извержение вулкана (оно продолжалось в течение месяца с 4 мая по 5 июня 2018 года) дало возможность ученым тщательно изучить поведение вулканов и научится его прогнозировать. Международная группа ученых из Австралии, Франции, Великобритании и США, приступившая к анализу вулканической деятельности Килауэа еще до начала извержения, отметила, что изменения скорости колебаний, проходящих через вулкан, могут быть использованы для определения близости его извержения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Доктор Оливер и его коллеги надеются, что этот новый метод позволит предсказывать извержения вулканов по всему миру с высокой точностью, как минимум, за три-пять дней до катастрофы.