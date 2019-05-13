Приз памяти Дмитрия Хворостовского вручат на XVI конкурсе им. Чайковского

Специальный приз для певцов "Памяти Дмитрия Хворостовского" размером $15 тыс. будет вручен в рамках XVI Международного конкурса им. Чайковского. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сопредседатель оргкомитета, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Приз "Памяти Дмитрия Хворостовского" предложили учредить второй человек Метрополитен-оперы Сара Биллингхёрст-Соломон, председатель жюри специальности "Сольное пение", и еще несколько наших друзей из США", - сказал Гергиев, выразив надежду, что награду получит музыкант из России,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Обладатель награды также получит право выступить в родном городе Хворостовского (1962-2017) - Красноярске.

XVI Международный конкурс им. П. И. Чайковского пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. На участие в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 954 из 58 стран.