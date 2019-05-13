Прокуратура Еревана изучила документы по закупке 9 автомобилей марки “Камаз” и 24 мусороуборочных машин

В прокуратуре города Еревана изучены документы о приобретении для нужд города Еревана, с целью проведения работ по очистке снега и санитарной очистке, 9 автомобилей марки “КамАЗ”, а также о закупке 24 мусороуборочных машин.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

“В результате исследований, в указанных процессах, не было получено данных о деянии, несанкционированном уголовным законодательством РА”,- отметил Карапетян.

Мэрия Еревана 21 января 2019 года приобрела у победившей в конкурсе российской компании “КамАЗ” 9 новых машин для должной организации работ по уборке снега в столице.