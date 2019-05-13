Началась встреча Никола Пашиняна и членов Палаты Депутатов Люксембурга

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Палату Депутатов Люксембурга. Как передает корреспондент «Арменпресс», премьер-министр сделал запись в “Золотой книге” Палаты депутатов.

“Большая честь для меня посетить это историческое здание. Я признателен дружественному Люксембургу за теплый прием. Отношения между Арменией и Люксембургом имеют большой потенциал для дальнейшего его развития. И мы сделаем все возможное для достижения этого”, - написал премьер-министр Армении.

После церемонии фотографирования началась встреча с депутатами.

С армянской стороны во встрече принимают участие Чрезвычайный и полномочный посол РА в Люксембурге и Бельгии Татул Маргарян, главный советник премьер-министра Арсен Гаспарян, помощник премьер-министра Грачья Ташчян, пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

Со стороны Люксембурга принимают участие председатель Палаты депутатов Фернан Этген, вице-президент Палаты Анри Кокс, члены бюро, председатель постоянной комиссии Палаты депутатов по внешним и европейским вопросам сотрудничества, иммиграции и убежища Марк Анжел и члены комиссии.

В повестке встречи - вопросы развития парламентского сотрудничества.

Палата депутатов Люксембурга 29 июня 2018 года единогласно ратифицировала соглашение “О всеобъемлющем и расширенном партнерстве”, подписанное между Республикой Армения и Европейским Союзом. За соглашение голосовали 58 депутатов. Люксембург является 6-ой страной ЕС, которая ратифицировала соглашение Армения – ЕС. Дипломатические отношения между Республикой Армения и Великим Герцогством Люксембурга были установлены 11 июня 1992 года.