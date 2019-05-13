Иранскую студентку осудили на 10 лет за шпионаж в пользу Великобритании

Гражданка Ирана приговорена к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании, сообщает в понедельник IRNA.

Представитель судебной власти Исламской Республики Голамхосейн Эсмаили заявил, что девушка сотрудничала с британской разведслужбой и "была ответственна за разработку и управление проектами культурного проникновения",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам Эсмаили, арестованная - иранская студентка, работавшая в Британском совете. Она уже год находится в заключении.