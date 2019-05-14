Предстоящие на 14 мая события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 14 мая, в ЕрГУ состоится презентация книги “Антология армянской социологической мысли”. Вниманию читателя будет представлена подборка из монографий 80 армянских авторов, научных и публицистических статей, очерков и эссе, изданных с 1867 по 2018 годы. В антологии собраны результаты исследований истории армянской социологической мысли, проводимых на факультете социологии ЕГУ за последние 15 лет.

О проблемах автомобильных пассажироперевозок и оборота грузоперевозок в Евразийской экономической зоне будут говорить заместитель председателя постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции Армен Памбухчян и депутат фракции “Мой шаг” Тигран Карапетян.

Депутат парламентской фракции “Процветающая Армения” Сергей Багратян расскажет о рисках в сфере сельского хозяйства, о степени защищенности сельского хозяйства, о потенциале солнечной энергии.

В рамках юбилейных торжеств, посвященных 150-летию со дня рождения всеармянского поэта Ованеса Туманяна, его музей совместно с Национальным архивом Армении организует временную экспозицию “Вклад потомкам. Научная память истории”, в которой будут представлены эксклюзивные и раритетные карты из личной коллекции поэта, переданные семьей Туманяна Национальному архиву.

В “Олимпаване” состоится пресс-конференция, посвященная Европейским играм в Минске, а также заявлению вице-чемпиона Олимпийских игр и Первых Европейских игр, борца Миграна Арутюняна.

В Союзе писателей Армении состоится презентация книг поэтессы Жанны Абрамян.

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