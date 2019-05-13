В Польше оценили нанесенный стране ущерб во время Второй мировой войны в примерно $1 трлн

Польша завершила подсчет ущерба, нанесенного республике во время Второй мировой войны, и оценила его в специально подготовленном отчете на общую сумму в размере около $1 трлн. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью изданию Sieci депутат от правящей в республике партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Аркадиуш Муларчик, возглавляющий группу экспертов, которые занимаются вопросом получения репараций от ФРГ за ущерб, причиненный стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Политик не назвал точную сумму, которая фигурирует в документе, но отвечая на вопрос журналистов, превышает ли она $1 трлн, ответил: "Вы близки". "Могу сказать, что наши подсчеты значительно превышают сумму, которая была названа сразу же после войны", - сказал Муларчик, напомнив, что в отчете о военных потерях, подготовленном в 1947 году, польский ущерб оценивается на $48 млрд того времени, что сегодня составляет около $850 млрд.

Как информировал депутат, в ближайшие дни отчет будет представлен руководству страны.