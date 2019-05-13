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Число туристов, прибывших в Армению в первом квартале этого года, увеличилось на 5,2 %


Число туристов, прибывших в Армению в первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличилось на 18 тысяч 31человек.

Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении.

В январе - марте 2019 года в Армению прибыли 364 489 туристов, что на 5,2% больше 346 458 за аналогичный период прошлого года.

А с январяпо- март этого года из Армении уехали 317 891 турист.




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