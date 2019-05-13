Шведская прокуратура возобновит расследование против Ассанжа по делу об изнасиловании

Прокуратура Швеции приняла решение о возобновлении уголовного дела в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах от 2010 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник на пресс-конференции в Стокгольме заявила заместитель главного районного прокурора Ева-Мари Перссон, трансляция велась в эфире телеканала SVT.

"Новые обстоятельства заставляют нас пересмотреть предыдущее решение, - заявила Перссон. - По этой причине, а также из-за факта лишения Ассанжа свободы в Великобритании, адвокат потерпевшей попросил о возобновлении расследования изнасилования". Перссон указала на то, что США, по ее данным, планируют официально потребовать экстрадиции австралийского журналиста до 14 июня 2019 года, но отказалась спекулировать на теме выдачи Ассанжа властям Швеции.

Шведская прокуратура также рассматривает возможность провести допрос основателя WikiLeaks по видеосвязи или на территории Соединенного Королевства.