Президент Армении направил поздравительное послание королю Таиланда

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Бодиндрадебаяварангкуну (Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun) по случаю коронации.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что под его руководством Таиланд продолжит неуклонно развиваться, а дружественные связи между Арменией и Таиландом еще более углубятся и укрепятся.