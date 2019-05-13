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Президент Армении направил поздравительное послание королю Таиланда


Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Бодиндрадебаяварангкуну (Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun) по случаю коронации.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что под его руководством Таиланд продолжит неуклонно развиваться, а дружественные связи между Арменией и Таиландом еще более углубятся и укрепятся.




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