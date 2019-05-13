Начались работы по разметке автодорог

На автодорогах межгосударственного и республиканского значения в Армении начались работы по разметке.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, ГНКО “Армавтодор” совместно с ООО “Мегринское ДСЭП” в рамках проводимых в этом году в Гегаркуникской и Сюникской областях работ испытывает разметку фосфорными линиями.

В отличие от других веществ разметки, фосфорные шарики обеспечивают более сильное отражение, делая их в ночное время заметнее. После испытания, при положительных результатах, планируется постепенно до 2021 года, на всех автодорогах республики провести подобные разметки.