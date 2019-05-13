В Армении будет внедрена скрининговая программа рака толстой кишки

В Армении в 2020 году будет внедрена программа скрининга рака толстой кишки. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, подводя итоги года своей работы.

По его словам, профилактика рака толстой кишки очень важна, поскольку он обнаруживается слишком поздно. “Рак увеличивается и обнаруживается только тогда, когда закрывает проход кишечника, а это уже поздно. Мы должны обнаруживать рак в начальных стадиях”, - сказал министр, добавив, что онкология является одним из трех основных направлений деятельности министерства.

“На онкологические заболевания влияет множество факторов, в том числе и окружающая среда. Одним из самых сильных факторов возникновения рака является загрязнение воздуха. В этом году внимание всего мирового здравоохранения направлено на загрязнение воздуха, и, к сожалению, загрязнение воздуха убивает больше людей, чем сигареты”, - отметил министр.

Он с радостью сообщил, что по части детской и материнской смертности наблюдается снижение показателей. “ Мы еще далеки от показателей 2-3 смертей на тысячу живых, у нас 8, но рост финансирования в сфере родовспоможения приведет к регулированию сферы”, - добавил Арсен Торосян.