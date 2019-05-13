Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Механизм, который мы (страны ЕАЭС) договорились использовать в рамках устранения препятствий, на сегодняшний день работает очень слабо. 17 препятствий, которые мы должны были устранить в 2018-2019 годах, продолжают существовать, устранено только одно. Прогноз белорусской стороны, что порядка 15 так и перейдет на следующий цикл", - сказал министр в воскресном интервью телеканалу "Беларусь-1".

Кроме того, Дмитрий Крутой заявил, что наличие права вето у стран в ЕАЭС негативно отражается на устранении барьеров. "За 5 лет 7 раз страны этим правом пользовались. Наличие в принципе такого института не способствует общей цели устранения всех препятствий. Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", -отметил министр экономики Белоруссии.