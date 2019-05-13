В Брюсселе состоялась короткая встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В рамках министерской встречи, посвященной 10-летию Восточного партнерства в Брюсселе, состоялась короткая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Короткая встреча состоялась в кулуарах саммита. Министры обменялись рукопожатиями. Официальных переговоров между армянской и азербайджанской делегациями не запланировано”, - сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в посвященном 10-летию Восточного партнерства официальном ужине, который будет дан от имени председателя Европейского совета Дональда Туска.