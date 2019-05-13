Президент Армен Саркисян принял делегацию “Фонда Всемирного лидерства”

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял прибывшую по его приглашению в Армению делегацию “Фонда Всемирного лидерства”(Global Leadership Foundation), в составе которой: постпред США при ООН Томас Пикеринг, экс-президент Швейцарии Мишелин Кальми-Ре, заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям Херве Ладсус, а также директор по проектам Фонда Амитав Банерджи.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент поприветствовал визит представителей авторитетной международной консалтинговой структуры в Армению и представил подробности об изменениях, внесенных в Армении за последний год. “Для нашей страны важно развитие по всем направлениям, укрепление демократических институтов и ценностей. В этом плане консультативное содействие “Фонда мирового лидерства” может быть полезным и ценным для Армении, избравшей путь демократического развития”, - подчеркнул президент Саркисян.

Гости поблагодарили президента Армении за приглашение, выразив готовность по возможности оказывать содействие развитию нашей страны. Они подчеркнули, что в ходе визита постараются максимально выяснить, в каких сферах и каким образом они могут внести свой вклад. “Вы сейчас стремитесь построить действительно прекрасную и демократическую страну. Мы все восхищаемся Вашей страной, и поэтому находимся здесь”, - сказала экс-президент Швейцарии Мишелин Кальми-Рей.

“Всемирный фонд лидерства” - некоммерческая, независимая структура, которая поддерживает политических лидеров по всему миру, делая для них доступными опыт бывших руководителей. С момента своего создания, с 2004 года Фонд консультировал в таких сферах, как региональная безопасность, модернизация сферы безопасности, противостояние террористическим организациям и освобождение пленных, политическое примирение и применение международных соглашений, выборы и экономические реформы, торговля и управление ресурсами, развитие демократических институтов, доступность гуманитарной помощи, управление конфликтами и т. д.

Члены Фонда - бывшие главы государств или правительств, лица, занимавшие высокие должности. Армен Саркисян в 2006 - 2013 гг. был членом Совета Фонда.