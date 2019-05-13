Тимошенко призвала начать переговоры о создании новой коалиции в Раде

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала депутатов начать переговоры о создании новой коалиции в Верховной раде и формировании правительства страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я призываю всех лидеров парламентских фракций, а также команду действующего президента и нового президента немедленно перейти к конструктивным дискуссиям о создании новой коалиций и нового правительства", - сказала она на заседании согласительного совета Верховной рады.

По словам Тимошенко, "прошло 20 дней с момента объявления нового президента Украины, а люди не чувствуют абсолютно никаких движений в сторону тех перемен, за которые голосовали". Она пояснила, что никаких перемен и не произойдет, если на должностях в правительстве останутся те же люди. В этом контексте она добавила, что самым важным в настоящее время является не вопрос очередных или внеочередных выборов и даты инаугурации, а "создание новой коалиции и нового состава правительства с абсолютно новой стратегией и тактикой развития страны".