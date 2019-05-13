Защита Ассанжа опротестует решение Эквадора передать его документы США

Защита Джулиана Ассанжа опротестует решение властей Эквадора передать его хранящиеся в лондонском посольстве документы в США. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости эквадорский адвокат основателя WikiLeaks Карлос Поведа.

Ранее испанская газета Pais сообщила, что американской стороне передадут документы, мобильные телефоны, компьютеры, карты памяти и иные носители информации Ассанжа. Обыск комнаты, где он жил, состоится 20 мая.

По словам Поведы, соответствующее решение было вынесено 1 мая судьей в эквадорской столице Кито. "Мы опротестуем это постановление… Мы опротестуем его уже завтра утром (в понедельник) как в суде, так и в прокуратуре и будем ждать решения этих инстанций", - сказал адвокат. Он указал, что Ассанж остается гражданином Эквадора и, поскольку в этой стране против него не ведется никакого расследования, связанные с ним вещественные доказательства не могут быть переданы в третью страну.