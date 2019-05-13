По улицам Тбилиси начали курсировать новые автобусы

Новые десятиметровые автобусы зеленого цвета начали курсировать в Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Презентация новых зеленых 10-метровых автобусов марки MAN состоялась 8 мая в Тбилиси. На одном из новых автобусов прокатился мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с журналистами. Мэрия закупила 90 новых автобусов и уже 50 из них находятся в столице.

С понедельника на линии №95 - от поселения Мухиани до улицы Бараташвили с сегодняшнего дня передвигаются восемь новых автобусов, а на линии №85 - кругового маршрута Ваке-Сабуртало - четыре новых автобуса.

"Конечно, этого недостаточно, чтобы привести в порядок общественный транспорт. Кроме этого, до конца года должны будут поступить 220 новых восьмиметровых автобусов", - подчеркнул Каладзе.

Автобусы будут оборудованы кондиционерами и вентиляторами, голосовой информационной системой, системой видеомониторинга, USB зарядками, беспроводным Интернетом. Каладзе подчеркнул, что автобусы будут работать на дизельном топливе Евро-6.





