Министр иностранных дел Армении принял участие во встрече министров Восточного партнерства

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Брюсселе принял участие в министерской встрече, посвященной 10-летию Восточного партнерства. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял участие в министерской встрече, посвященной 10-летию Восточного партнерства”, - написала Нагдалян.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с 13 по 14 мая в составе возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном делегации находится с рабочим визитом в Брюсселе. В ходе визита глава МИД Армении примет участие в мероприятиях, посвященных 10-летию Восточного партнерства.

Министр иностранных дел Армении выступит на Форуме высокого уровня, посвященном 10-летию Восточного партнерства “Точка зрения гражданского общества”.

В ходе визита запланированы встречи с рядом партнеров.