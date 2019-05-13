WP: США потратят на стену на южной границе средства, выделенные на ракеты и самолеты

Министерство обороны США направило на строительство стены на границе с Мексикой $1,5 млрд из средств, предназначавшихся для финансирования, в частности, программ модернизации межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления . Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, в распоряжение которой попала соответствующая документация Пентагона.

Выделенные средства пойдут на возведение около 130 км стены, они занесены в статью расходов по борьбе с наркотиками. В министерстве указали, что перевод средств не окажет негативного влияния на боеготовность. Ранее должностные лица вашингтонской администрации признавали, что эти деньги могли бы быть направлены на другие военные проекты, которым не хватает финансирования.

Кроме $1,5 млрд Пентагон выделяет на строительство стены еще примерно $4,6 млрд по статье расходов строительство военных объектов. Такой шаг американского правительства вызвал недовольство демократов в Конгрессе.