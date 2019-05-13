"Аэрофлот" после ЧП в Шереметьево отменил около 50 рейсов SSJ100, пишут СМИ

"Аэрофлот" за неделю после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в аэропорту "Шереметьево", унесшей жизни 41 человека, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как пишет издание, 8 мая отменено пять парных рейсов "Аэрофлота" из "Шереметьево" и обратно. 9 мая авиакомпания отменила уже 12 рейсов, 10 мая число отмененных рейсов достигло уже 14. На следующий день, 11 мая, было отменено также 14 рейсов, 12 мая — ни одного. В "Аэрофлоте" не комментируют причины отмены этих рейсов, отмечает газета. Всего в парке "Аэрофлота" сейчас 49 самолетов SSJ100.