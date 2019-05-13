Раненый противником военнослужащий Аганик Зороглян пришел в сознание
12:56, 13 Май, 2019
Получивший тяжелое ранение в Арцахе военнослужащий Аганик Зороглян пришел в сознание и узнал родителей. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.
“Он в хорошем состоянии. Вчера пришел в сознание, уже говорил, узнал родителей”, - сказал Ованнисян.
4 мая, около 16 : 05, на участке обороны одной из воинских частей МО Республики Арцах, дислоцированной в юго-восточном направлении, выстрелом противника был ранен военнослужащий срочной службы, Аганик Гарникович Зороглян 1998 г.р.
Военнослужащий срочной службы Армии обороны Аганик Зороглян был перевезен в Ереван в военный госпиталь Мурацан.
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