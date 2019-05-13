Началась встреча премьер-министров Армении и Люксембурга

В Люксембурге началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и премьер-министра Люксембурга Ксавье Бетеля.

После церемонии совместного фотографирования премьер-министр Люксембурга поблагодарил СМИ на армянском языке.

Как передает корреспондент «Арменпресс» из Люксембурга, после личной беседы премьер-министров двух стран состоится встреча в расширенном составе.

Во встрече в расширенном составе с армянской стороны принимают участие Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Люксембурге и Бельгии Татул Маргарян, главный советник премьер-министра Арсен Гаспарян, помощник премьер-министра Грачья Ташчян и пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

Со стороны Люксембурга на встрече присутствуют советник премьер-министра по экономическим вопросам Марк Балтес, советник премьер-министра по дипломатическим вопросам Патрик Хеммер, пресс-секретарь премьера Лиз Тиеле.

В повестке встречи - вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Великим Герцогством Люксембурга были установлены 11 июня 1992 года.